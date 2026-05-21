Soldati Nato e droni ucraini che combattono fianco a fianco? Sì, ma non contro Mosca. Tra le foreste della Lettonia orientale il veicolo terrestre senza equipaggio ( Unmanned Ground Vehicle, o Ugv) ucraino “Simba”, sviluppato dall’azienda ucraina Ugv Laboratory, ha partecipato per la prima volta a manovre di addestramento dell’Alleanza Atlantica nell’ambito di Crystal Arrow 2026, esercitazione tenutasi dal 5 al 15 maggio nel Paese baltico. Il mezzo in questione è stato selezionato all’interno della Task Force X dell’Eastern Flank Deterrence Initiative, programma volto ad accelerare l’integrazione di tecnologie unmanned nelle forze terrestri alleate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Nato testa i droni ucraini. “Simba” in azione durante Crystal Arrow 2026

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