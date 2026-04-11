Un uomo di origini moldave è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver maltrattato la moglie e i quattro figli. Secondo le ricostruzioni, i figli sarebbero stati minacciati e percossi con una cinghia dei pantaloni. La donna avrebbe riportato diverse ferite e denunciato le violenze alle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato anche alcuni oggetti ritenuti utili alle indagini.

PADOVA, 11 APR – La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, di origine moldava, residente in città per maltrattamenti alla moglie e ai quattro figli, due dei quali da alcuni mesi erano scappati di casa. Dalle indagini è emerso che le violenze e le percosse alla moglie avevano avuto inizio quando ancora la famiglia si trovava in Moldavia, oltre dieci anni fa; l’uomo l’aveva colpita provocando la perdita del bambino che attendeva. Sempre nel paese di origine, l’uomo avrebbe costretto la moglie ad intestargli un immobile ereditato dalla madre, e più volte le aveva impedito di uscire di casa da sola, minacciando di picchiarla e di abbandonarla con i figli piccoli e senza assistenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Padova, botte alla moglie e cinghiate ai figli: arrestato moldavo

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