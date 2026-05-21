La sindaca ha chiesto chiarimenti riguardo a movimenti sospetti notturni nel porto, dove si sono registrati forze dell’ordine e carichi sigillati lungo le banchine. La richiesta arriva dopo alcune segnalazioni riguardanti attività insolite svolte nelle ore notturne, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. Attualmente sono in corso verifiche per accertare la natura di questi spostamenti e le eventuali implicazioni legali. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli delle operazioni.

Movimenti notturni, forze dell’ordine sulle banchine e carichi sigillati. Dopo il caso sollevato da Accademia apuana della Pace, Anpi Massa-Carrara e da Gino Buratti e Giancarlo Albori, sul porto di Marina arriva anche la presa di posizione politica della sindaca Serena Arrighi, che interviene chiedendo chiarezza su quanto starebbe transitando dallo scalo apuano. Il tema, già acceso dal documento diffuso dalle associazioni, continua dunque ad allargarsi, alimentando interrogativi e timori. Al centro della vicenda ci sono alcune operazioni di carico e scarico avvenute negli ultimi mesi in orario notturno e, secondo quanto denunciato, alla presenza di polizia, guardia di finanza, esercito e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La guerra non passi dal porto". La sindaca chiede chiarimenti sui carichi sospetti notturni

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