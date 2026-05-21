La GR Soccer School di Orsara a Coverciano per l’AIC Junior Cup | è tra le 41 migliori scuole calcio d' Italia
La GR Soccer School di Orsara di Puglia parteciperà alla quinta edizione dell’AIC Junior Cup, un torneo nazionale dedicato alle scuole calcio italiane organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. Tra le 41 realtà selezionate, la scuola di Orsara rappresenta il sud Italia in questa competizione che coinvolge giovani calciatori di diverse regioni. La manifestazione si svolgerà a Coverciano, centro nevralgico del calcio italiano, e vedrà protagonisti i rappresentanti delle scuole calcio che si sono distinte nel circuito nazionale.
Ci sarà anche Orsara di Puglia alla quinta edizione della prestigiosa manifestazione calcistica nazionale della Aic Junior Cup, il torneo per bambini delle scuole calcio italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. Orsara di Puglia sarà rappresentata dalla Asd Gr Soccer. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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