Koopmeiners nuovo Arthur? La Juventus ha già fatto una comunicazione al suo entourage La strategia per cederlo

La Juventus ha già informato l'entourage di Koopmeiners riguardo alla strategia per la sua eventuale cessione. La società sta valutando le prossime mosse e ha comunicato questa decisione alle persone vicine al calciatore. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli ulteriori su eventuali trattative o offerte in corso. La situazione rimane sotto osservazione, e la società non ha ancora ufficializzato alcuna decisione definitiva in merito.

Koopmeiners nuovo Arthur? La Juventus ha già fatto una comunicazione al suo entourage. La strategia per cedere il centrocampista olandese. La Juventus ha deciso di accompagnare definitivamente alla porta Teun Koopmeiners. Quello che appena due anni fa, all’alba della gestione tecnica di Thiago Motta, doveva rappresentare l’assoluta pietra angolare del nuovo progetto a centrocampo, è ormai diventato un esubero da piazzare al più presto. Il tempo per l’olandese alla Continassa è ufficialmente scaduto. Lo scrive il Corriere dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Dal punto di vista puramente finanziario, il centrocampista peserà a bilancio per circa 33 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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