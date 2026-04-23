La collaborazione tra Adidas Originals e ASOS, lanciata il 16 aprile, sta riscuotendo grande attenzione online. La collezione è stata condivisa ampiamente sui social media, in particolare su TikTok, e sembra aver riscosso un grande successo tra gli utenti. In breve tempo, i prodotti sono diventati difficili da trovare, con molte referenze ormai prossime all'esaurimento.

La nuova drop tra Adidas Originals e ASOS è uscita il 16 aprile ed è già praticamente ovunque sui , e di conseguenza quasi esaurita. Terza collaborazione insieme, ma questa volta il livello è diverso, più fashion, meno “solo sporty”. E si vede. Terzo drop insieme, sì, ma questa volta il livello è più alto. Non è solo merch sporty rivisitato: è una collezione pensata per stare dentro al guardaroba reale di adesso, quello fatto di layering, mix strani ma funzionanti e capi che devono fare più cose insieme. Quella di Adidas Originals e ASOS non è solo una collab: è un’estetica precisa (e super attuale). Adidas porta il suo DNA, le tre stripes, le silhouette sportive, quel minimalismo tecnico che conosciamo bene.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La collab Adidas Originals x ASOS è già quasi sold out (e sì, TikTok ha fatto il suo)

Notizie correlate

Leggi anche: Adidas Originals Sneaker ‘gazelle Indoor’: Esperienza d’u…

Adidas Originals: maglietta verde a 9,99£, affare da non perdereUn’offerta commerciale per la linea adidas Originals dedicata ai ragazzi sta registrando una significativa riduzione del prezzo di listino.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Kith e adidas lanciano una sneaker collaboration epica; Puma recluta l'ex direttore di Adidas Originals Europa; everyone x adidas Originals anticipano il secondo drop collaborativo; Pharrell e Adidas, una sinergia sempre vincente: il nuovo lancio è incredibile.

Lo sport non è solo sport per Grace Wales Bonner e adidas OriginalsDopo una stagione che ha visto molti nuovi direttori creativi debuttare alle grandi maison, ma pochissime donne tra loro, la nomina di Grace Wales Bonner alla direzione della linea menswear di Hermès ... collater.al

ALWAYS ORIGINAL, la collezione di adidas Originals all’insegna dell’inclusivitàOriginalità è il concetto che da sempre contraddistingue la mission di adidas Originals (@adidasoriginals), e con la nostra società che cambia e porta al centro del dibattito voci finora inascoltate, ... gay.it

Adidas Originals Limited Edition Scopri le Novità sul nostro sito https://www.luckysportonline.com/it/ecommerce/search/ssearch=Adidas+uomo - facebook.com facebook