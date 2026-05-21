Kickit a Forte Marghera | streetwear basket skate e graffiti

Domenica 24 maggio 2026 si svolgerà a Mestre la seconda edizione di KICKIT Venezia presso Forte Marghera. L’evento coinvolgerà diverse attività legate alla cultura streetwear e urban, tra cui musica, basket, skate e arte di strada. Durante la giornata, saranno presenti spazi dedicati a graffiti e creatività, offrendo un’area di incontro per appassionati e curiosi. L’evento si svolge in un’area storica della città e si rivolge a un pubblico interessato a queste tematiche.

Domenica 24 maggio 2026 torna a Mestre la seconda edizione di KICKIT Venezia, l’evento dedicato alla cultura streetwear e urban che trasformerà Forte Marghera in uno spazio dedicato a musica, basket, skate, arte e creatività.La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 19 all’interno della storica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Forte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuitoTorna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero.

Gatti, arte contemporanea e tanto verde: la nuova vita del Forte Marghera a VeneziaNon ci sono gondole, né turisti in fila, né calli affollate. Ci sono invece 48 ettari di verde e canali silenziosi e bastioni in mattoni rossi che si riflettono nell’acqua e una quantità ... siviaggia.it

Le casette per gatti sono abusive, vanno demolite: l’associazione dei mici di Forte Marghera annuncia ricorso (e lancia una petizione)L’amministrazione comunale di Venezia ha pubblicato l’ordinanza di demolizione delle strutture utilizzate come riparo per i gatti a Forte Marghera, a Mestre. L’atto, firmato dal Settore sportello ... greenme.it