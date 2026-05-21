Il portiere spagnolo, arrivato in prestito dall'Arsenal, sembra prossimo a lasciare la squadra dopo una sola stagione. In Italia, si parla di un possibile trasferimento e di una clausola presente nel suo contratto. La sua avventura nel campionato inglese si conclude così dopo appena un anno. La situazione contrattuale e le modalità del trasferimento sono al centro delle notizie di mercato di questo periodo.

Il portiere basco è destinato a lasciare l’Arsenal dopo una sola stagione Potrebbe concludersi dopo appena un anno l’avventura di Kepa all’Arsenal. Il portiere più pagato della storia, ben 80 milioni di euro (la cifra della clausola di allora) versò il Chelsea nel 2018 per strapparlo all’ Athletic Bilbao, ha collezionato appena 11 presenze per complessivi 987?. Troppo poco, anche se era difficile aspettarsi di più vista la grande stima di Arteta per Raya. Un indizio grosso quanto una casa su una sua probabile partenza da Londra lo dà comunque il mercato, nello specifico i movimenti – anche mediatici – attorno al suo nome. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kepa in Serie A: squadra e clausola, ecco la verità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, Allegri ai saluti? La verità. Pavlovic carica la squadra! Ecco il vice SaelemaekersNella mattina di oggi, giovedì 05 marzo 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Allegri, visto l'imminente derby...

Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola: il piano dell’Inter per il futuro del miglior assistman della Serie Adi Redazione Inter News 24Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola unilaterale: ecco il piano dell’Inter per il futuro dell’esterno nerazzurro...

Secondo @MatteMoretto, Josep #Martinez dovrebbe essere il nuovo primo portiere dell' #Inter. Riguardante il secondo, ci sono stati dei contatti con #Kepa e #Provedel. x.com

[Sky] Napoli, Sarri ha considerato se Conte lascia. Questa volta Conte sembra davvero determinato, il futuro dell'attuale allenatore sembra destinato o alla nazionale italiana, o a un anno sabbatico reddit

Valzer dei portieri, l'occasione può arrivare dall'Arsenal: Kepa ha poco spazioKepa Arrizabalaga in questa stagione non è mai sceso in campo in Premier League. Difficile farlo quando davanti hai il miglior numero uno di tutto il campionato, hai quel David Raya che forse non ... m.tuttomercatoweb.com