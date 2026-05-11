Nel pieno dell’era del “stealth wealth”, dei look color oatmeal e dei guardaroba pieni di maglioni apparentemente semplici ma dal prezzo emotivamente destabilizzante, c’è un brand italiano che sta cercando di conquistare definitivamente il mercato americano: Falconeri. Il marchio specializzato in cashmere made in Italy ha appena inaugurato una nuova boutique su Madison Avenue a New York — aka una delle strade più luxury e old money del pianeta — ma questo è solo l’inizio. Nei prossimi mesi apriranno anche nuovi store a Chicago e Boston, mentre il brand punta ad arrivare a otto boutique negli Stati Uniti entro fine 2026. Tradotto: Falconeri non vuole più essere “quel brand italiano che trovi quando vai in vacanza a Milano”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Falconeri vuole diventare il nuovo quiet luxury brand ossessione delle cool rich girls americane

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