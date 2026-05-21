Italia Viva a Milano Centrale la campagna per il 2×1000 che ha fatto infuriare il governo
A Milano Centrale, Italia Viva di Matteo Renzi ha avviato una campagna per il 2×1000, attirando l’attenzione di molti. La mossa ha suscitato reazioni negative da parte del governo Meloni, che ha espresso irritazione per un commento riferito al Ventennio fascista. La vicenda si è sviluppata in un contesto di tensioni politiche, con il partito di Renzi che ha promosso l’iniziativa senza ottenere l’appoggio ufficiale dell’esecutivo. La discussione riguarda anche la percezione pubblica e le reazioni di altri schieramenti politici.
Italia Viva di Matteo Renzi ha lanciato una campagna per il 2xmille che ha irritato il governo Meloni per un rifermento al Ventennio fascista. Nelle immagini la campagna all’interno della Stazione Centrale di Milano: “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo”, “quando c’era lei i giovani scappavano dall’Italia”, recitano alcuni degli slogan, che invitano poi a donare il 2×1000 a Italia Viva. Ucraina, Tajani: “Membro associato Ue? Va bene ma prima ci sono i Balcani” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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