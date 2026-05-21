Italia Viva a Milano Centrale la campagna per il 2×1000 che ha fatto infuriare il governo

A Milano Centrale, Italia Viva di Matteo Renzi ha avviato una campagna per il 2×1000, attirando l’attenzione di molti. La mossa ha suscitato reazioni negative da parte del governo Meloni, che ha espresso irritazione per un commento riferito al Ventennio fascista. La vicenda si è sviluppata in un contesto di tensioni politiche, con il partito di Renzi che ha promosso l’iniziativa senza ottenere l’appoggio ufficiale dell’esecutivo. La discussione riguarda anche la percezione pubblica e le reazioni di altri schieramenti politici.

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