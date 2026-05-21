Istat troppi italiani sedentari | eccesso di peso per quasi 1 su 2

Secondo i dati dell’Istat, quasi la metà della popolazione italiana presenta un eccesso di peso. Circa il 30% degli italiani non svolge alcuna attività sportiva o fisica nel tempo libero. Nonostante questo, nel 2025 si registra una diminuzione del 2,4% rispetto all’anno precedente nel numero di persone sedentarie. I numeri indicano una tendenza alla riduzione del comportamento sedentario, anche se una quota consistente della popolazione continua a non praticare sport o attività motoria.

Tre italiani su dieci non fanno sport né attività fisica nel tempo libero, ma il numero dei sedentari nel 2025 è sceso del 2,4% rispetto all’anno precedente. Il Rapporto annuale Istat 2026, presentato presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, passa in rassegna i principali fattori di rischio per la salute degli italiani. L’eccesso di peso. Nel 2025 risulta in eccesso di peso quasi un italiano su due, per l’esattezza il 46,4% delle persone con almeno 18 anni. È in sovrappeso il 34,8%, mentre presenta una condizione di obesità l’11,6%, pari a 5 milioni e 750mila persone. Il dato è stabile rispetto a quanto registrato nell’ultimo triennio (era pari al 46,3% nel 2023). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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