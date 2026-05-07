L’Umbria mostra numeri preoccupanti in termini di salute, con molte persone che conducono uno stile di vita sedentario e fumano frequentemente. Secondo gli ultimi dati raccolti, una buona parte della popolazione ha un eccesso di peso e dedica poco tempo all’attività fisica. Questi fattori si riflettono in una generale scarsa attenzione alla prevenzione e alle abitudini quotidiane legate al benessere.

L’Umbria non brilla quando si parla di salute e di cura del proprio benessere. Gli ultimi dati dell’Istat sui fattori di rischio per il 2025 — eccesso di peso, sedentarietà e fumo — restituiscono, infatti l’immagine di una regione che resta nel gruppo di mezzo o, in alcuni casi, scivola verso posizioni poco rassicuranti. Partiamo allora dal dato più evidente: il 42,5% degli umbri adulti è in eccesso di peso. È un valore superiore alla media del Centro Italia (41,9%), anche se leggermente migliore rispetto a quella nazionale (44,7%). Un equilibrio fragile, che colloca l’Umbria all’ottavo posto nella graduatoria delle venti regioni. Non è un disastro certo, ma neppure un risultato confortante, soprattutto se si considera che regioni come Trentino-Alto Adige o Liguria fanno decisamente meglio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbri sedentari e grandi fumatori. Sigarette, eccesso di peso e poco sport

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