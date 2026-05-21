Irregolarità nell' 87,7% delle imprese ispezionate nel Lazio A Latina quasi 1.700 accessi

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Lazio, l'87,7% delle imprese sottoposte a ispezione ha presentato irregolarità. A Latina, sono stati effettuati quasi 1.700 accessi tra ispezioni e verifiche. Nel 2025, l'ispettorato nazionale del lavoro ha condotto complessivamente 13.389 interventi nella regione, di cui 12.485 sono stati ispezioni e 904 verifiche e accertamenti. Questi numeri riflettono l’attività di controllo svolta nel territorio durante l’anno.

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Nel 2025 nel Lazio l'ispettorato nazionale del lavoro “ha effettuato 13.389 accessi, di cui 12.485 ispezioni e 904 verifiche e accertamenti. Su 7.204 ispezioni definite, 6.315 sono risultate irregolari, con un tasso di irregolarità pari all'87,7%”. “Il numero più alto di accessi - spiega il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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