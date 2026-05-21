Iran-Usa voci di accordo Ancora scontri in Libano
Le notizie di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sono state diffuse, mentre nel frattempo si registrano nuovi scontri in Libano. Il segretario alla difesa americano ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti all’azione, senza specificare ulteriori dettagli. Le tensioni tra le parti continuano a mantenere alta l’attenzione sulla situazione internazionale, con le notizie di un avvicinamento tra Washington e Teheran che si alternano a segnali di instabilità nella regione.
Usa e Iran sarebbero verso una intesa. Ma il segretario alla difesa americano assicura “Gli Stati Uniti sono ‘pronti all’azione’. Ancora scontri in Libano tra Israele ed Hezbollah. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran-Usa, voci di accordo. Ancora scontri in Libano
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