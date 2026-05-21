Dopo la morte di Khamenei, leader supremo dell’Iran, si apre una fase di incertezza politica nel paese. La questione principale riguarda chi assumerà il controllo delle milizie sciite e come si organizzeranno le future dinamiche interne. Nel frattempo, la Turchia si trova nella posizione di poter approfittare di questa situazione di vuoto di potere, valutando eventuali strategie per rafforzare la propria influenza regionale. La transizione in Iran si svolge in un momento di grande attenzione internazionale.

? Domande chiave Chi prenderà il controllo delle milizie sciite dopo la caduta di Khamenei?. Come farà la Turchia a sfruttare il vuoto di potere iraniano?. Perché il corridoio di Zangezur è diventato il nuovo fulcro geopolitico?. Quali nuovi equilibri sostituiranno l'influenza dei Pasdaran in Medio Oriente?.? In Breve Pasdaran gestisce la transizione iraniana dopo la fine del regime di Khamenei. Dottrina della Patria azzurra punta al controllo logistico nel Mediterraneo orientale. Scontro storico tra ottomani e Safavidi risale alla battaglia di Chaldiran del 1514. Corridoio di Zangezur diventa asse strategico tra Azerbaigian e Turchia. La scomparsa dell’ayatollah Ali Khamenei in Iran segna la fine di un’era geopolitica e apre una nuova stagione di equilibri tra Ankara e Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, tramonto di Khamenei: il vuoto di potere apre l’era di Erdo?an

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