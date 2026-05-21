Iperal per il sociale 2026 | tra i destinatari di contributi anche realtà di Bergamo e valli

L'iniziativa “La Spesa che fa Bene” si rinnova anche per il 2026, con un impegno di Iperal nel settore sociale. Tra i destinatari dei contributi ci sono realtà locali di Bergamo e delle valli circostanti. L'azienda ha deciso di destinare risorse a progetti e associazioni che operano nel territorio, confermando la volontà di sostenere iniziative a favore delle comunità. La collaborazione con queste realtà si inserisce in un percorso di supporto continuo promosso dall'iniziativa.

Bergamo. Un impegno consolidato, quello di Iperal nel sociale, che anche quest’anno si è concretizzato nell’iniziativa “La Spesa che fa Bene”. L’edizione 2026 ha confermato l’ampio coinvolgimento dei clienti che hanno aderito esprimendo oltre sei milioni di preferenze. Le votazioni hanno consentito di determinare le classifiche finali e distribuire contributi economici a 250 associazioni, suddivise nei territori in cui Iperal è presente con i suoi supermercati. Le preferenze espresse dai clienti hanno definito le cinque classifiche territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica, Valli Bergamasche e Bergamo. Alle prime tre classificate di ogni area è stato assegnato un contributo di 8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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