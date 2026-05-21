Investcloud accordo sulla buonuscita ma restano i 37 licenziamenti
Investcloud Italy, divisione dell’azienda statunitense, ha raggiunto un accordo sulla buonuscita per i lavoratori coinvolti nella chiusura delle attività a Porto Marghera. Tuttavia, rimangono ancora 37 i licenziamenti che non sono stati evitati. La decisione di chiudere lo stabilimento italiano è stata presa per spostare il lavoro verso le sedi in India, Regno Unito e Singapore, con motivazioni legate all’intelligenza artificiale. La trattativa tra azienda e sindacati si è conclusa con un accordo parziale.
Fumata bianca, ma solo parziale, per i lavoratori di Investcloud Italy, la divisione dell'azienda statunitense che ha deciso di chiudere le attività in Italia (a Porto Marghera) per concentrare il lavoro nelle sedi in India, Uk e Singapore, anche adducendo la motivazione dell'intelligenza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sullo stesso argomento
Investcloud, 37 licenziamenti nella sede di Marghera per sostituzione dipendenti con AI, sindacati: "Grave, servono regole"La notizia sta facendo rumore, anche perché non è la prima volta che accade e una recente sentenza del tribunale di Roma ha stabilito che è...
Salvati 37 posti: accordo in Prefettura evita licenziamentiUn accordo raggiunto in Prefettura a Catanzaro ha salvato il posto di lavoro per 37 dipendenti dell’ex Abramo Printing & Logistics, che saranno...
InvestCloud chiude a Marghera: accordo con i lavoratori. L’impatto dell’AIL’intesa per i 37 dipendenti prevede incentivi in cambio della non opposizione al licenziamento. La chiusura è legata all'implementazione dell'intelligenza artificiale nel gruppo ... milanofinanza.it
Licenziati dall'IA, trovato l'accordo per la chiusura di InvestCloud. Bitonci: Risultato positivo ma rammarico per la cessazione dell'aziendaMARGHERA - Sfuma l'ipotesi di salvaguardare la continuità aziendale alla InvestCloud Italy di Marghera, trovando qualche soggetto disposto a subentrare, strada che ... ilgazzettino.it