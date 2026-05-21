Investcloud accordo sulla buonuscita ma restano i 37 licenziamenti

Investcloud Italy, divisione dell’azienda statunitense, ha raggiunto un accordo sulla buonuscita per i lavoratori coinvolti nella chiusura delle attività a Porto Marghera. Tuttavia, rimangono ancora 37 i licenziamenti che non sono stati evitati. La decisione di chiudere lo stabilimento italiano è stata presa per spostare il lavoro verso le sedi in India, Regno Unito e Singapore, con motivazioni legate all’intelligenza artificiale. La trattativa tra azienda e sindacati si è conclusa con un accordo parziale.

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