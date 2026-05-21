Invenzioni a una o più voci Omaggi da ribalta di Cinzia della Ciana

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio si terrà a Casa Petrarca la presentazione del nuovo libro di Cinzia della Ciana, intitolato “Invenzioni a una o più voci. Omaggi da ribalta”. L’evento invita i lettori a scoprire le pagine dell’opera attraverso un incontro pubblico. L’autrice sarà presente per discutere del suo lavoro e rispondere alle domande dei partecipanti. La presentazione si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Venerdì 22 Maggio a Casa Petrarca presentazione dell’ultimo libro di Cinzia della Ciana dal titolo “Invenzioni a una o più voci. Omaggi da ribalta”. E’ questa l’ultima creazione di Cinzia Della Ciana (Edizioni Helicon) che a distanza di pochi giorni dal Salone di Torino approda a Casa Petrarca: esattamente venerdì 22 maggio ore 17.30. A presentare il volume il Prof. Andrea Matucci dell’Unisi il quale si soffermerà ad esaminare il rapporto tra drammaturgia, letteratura e prospettiva storica: lo studio delle fonti come punto di partenza per rendere verosimile un dialogo impossibile perché mai occorso o perché di ignoto contenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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