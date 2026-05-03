Invenzioni a una o più voci il libro di Cinzia della Ciana

Arezzo, 3 maggio 2026 – A partire da sabato 9 maggio il libro Invenzioni a una o piu’ voci di Cinzia della Ciana, dedicato alla pace e alla figura di San Francesco, sarà protagonista di numerosi appuntamenti in Italia: da L’Aquila (per gli eventi della Capitale italiana della cultura) al Salone di Torino. «Ritengo che questo tredicesimo libro assuma un significato di rilievo che merita di esser segnalato e sarò davvero onorata di portare con me Arezzo quale Città ambasciatrice di pace – speiga Cinzia Della Ciana. La pace e San Francesco nel nuovo libro di Della Ciana: un dialogo itinerante Cinzia Della Ciana ha partorito da poco più di un mese il suo nuovo e tredicesimo libro - Invenzioni a una più voci.🔗 Leggi su Lanazione.it

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