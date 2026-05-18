Montoya | Non volevo correre la Indy 500 | il segreto del trionfo

Juan Montoya ha rivelato di non voler inizialmente partecipare alla Indy 500, ma alla fine ha deciso di affrontare la gara. Prima di scontrarsi con la competizione, ha eseguito diversi test e ha raggiunto velocità di oltre 220 miglia orarie durante le sessioni di prova. La sua partecipazione ha sorpreso molti, considerando la riluttanza iniziale, e ha portato a un risultato sorprendente nella corsa. La decisione di Montoya di correre ha rappresentato un cambiamento rispetto alle sue intenzioni iniziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché Montoya aveva rifiutato inizialmente la sfida di Indianapolis?. Come ha fatto a passare dai test ai 220 miglia orarie?. Quali problemi tecnici stavano ostacolando la sua stagione in CART?. Chi ha assistito al confronto tra Montoya e Damon Hill?.? In Breve Montoya guidò per 167 dei 200 giri totali durante la gara del 2000.. Damon Hill ha intervistato il pilota nel podcast Chequered Flag.. Il colombiano raggiunse 220 miglia orarie già al secondo giro di prova.. Primo esordiente vincente a Indianapolis dal 1966 con Graham Hill.. Juan Pablo Montoya ha rivelato dettagli inediti sulla sua partecipazione alla Indy 500 del 2000, ammettendo di essersi trovato costretto a competere in quella che sarebbe diventata una delle vittorie più iconiche della storia del Brickyard. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montoya: “Non volevo correre la Indy 500”: il segreto del trionfo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: I piloti di F1 che hanno vinto l’Indy 500: Villeneuve e Montoya tra i grandi. Indy 500: Alex Palou domina il sorteggio e conquista la pole position? Punti chiave Chi riuscirà a sfidare la pole position di Palou in prima fila? Come ha fatto il debuttante Collet a conquistare la decima posizione?... Fermatelo, dategli 8 punti di penalità per non farlo correre: l’attacco frontale di Montoya a Verstappen. È così che funziona la F1 di oggi?Montoya invoca la squalifica per Verstappen dopo le critiche al nuovo regolamento: uno scontro che solleva dubbi sulla libertà dei piloti nella Formula 1 moderna ... msn.com Montoya: Se fossi il grande capo in Ford non sarei contento di vedere Verstappen al Ring a fare pubblicità a MercedesLa 24 ore del Ring si avvicina, Verstappen sarà al via con una Mercedes, una mossa che ha lasciato perplesso Montoya ... formulapassion.it