Indie elettronica e street food | sul palco di DunaFest anche Dumbo Gets Mad e Edgar Allan Pop
Il DunaFest torna quest’anno al suo quinto appuntamento, portando a Misano Adriatico due giorni di musica e cultura. L’evento, organizzato da Fuori Orario Aps in collaborazione con Messicano Indipendente, si svolgerà il 5 e 6 giugno e presenterà artisti italiani nel panorama indie, elettronico e street food. Tra le esibizioni ci saranno Dumbo Gets Mad ed Edgar Allan Pop, che si alterneranno sul palco per due giornate dedicate alla scena musicale alternativa.
Torna per il suo quinto anno DunaFest, il festival musicale e culturale organizzato da Fuori Orario Aps in collaborazione con Messicano Indipendente, che il 5 e 6 giugno porterà a Misano Adriatico una selezione della scena indipendente italiana.Per due giorni, dalle 18 a mezzanotte, il Parco del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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