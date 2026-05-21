Indie elettronica e street food | sul palco di DunaFest anche Dumbo Gets Mad e Edgar Allan Pop

Il DunaFest torna quest’anno al suo quinto appuntamento, portando a Misano Adriatico due giorni di musica e cultura. L’evento, organizzato da Fuori Orario Aps in collaborazione con Messicano Indipendente, si svolgerà il 5 e 6 giugno e presenterà artisti italiani nel panorama indie, elettronico e street food. Tra le esibizioni ci saranno Dumbo Gets Mad ed Edgar Allan Pop, che si alterneranno sul palco per due giornate dedicate alla scena musicale alternativa.

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