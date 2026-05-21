Incidente traffico in tilt | mattinata di caos in autostrada

Questa mattina sull’autostrada A13 si sono verificati forti rallentamenti in direzione Bologna a causa di un incidente. La viabilità ha subito un blocco parziale, creando congestione e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La strada è rimasta congestionata per diverse ore, causando disagi ai numerosi automobilisti in transito.

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