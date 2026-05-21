Incidente traffico in tilt | mattinata di caos in autostrada
Questa mattina sull’autostrada A13 si sono verificati forti rallentamenti in direzione Bologna a causa di un incidente. La viabilità ha subito un blocco parziale, creando congestione e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La strada è rimasta congestionata per diverse ore, causando disagi ai numerosi automobilisti in transito.
Traffico in tilt nella mattinata di giovedì 21 lungo l’autostrada A13, dove si sono registrati forti rallentamenti in direzione Bologna a causa di un incidente.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySecondo quanto appreso, l’incidente è avvenuto intorno alle 8 e ha causato una coda di circa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News - Firenze, uomo travolto dal treno. Alta Velocita bloccata. 23/11/2025
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