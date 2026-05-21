Incendio alla Iperpneus a Forlì | fiamme e paura nella maxi officina di ricambi di penumatici

Venerdì 21 maggio 2026, si è sviluppato un incendio presso la sede di una grande officina di ricambi di pneumatici situata in via Correcchio a Forlì. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura, creando momenti di apprensione tra i presenti e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento, non sono state comunicate informazioni su eventuali feriti o danni strutturali.

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Forlì 21 maggio 2026 – Grande paura alla Iperpneus di via Correcchio, maxi officina di ricambi di pneumatici. Un incendio è esploso dai locali di uno spogliatoio verso le 18.45, creando panico tra i dipendenti al lavoro, che si sono immediatamente messi in salvo uscendo dai locali e avviando l'allarme ai vigili del fuoco di viale Roma. INCENDIO Iperpneus I pompieri hanno circoscritto le fiamme. Giunti sul posto in pochi minuti, i pompieri del comando provinciale, hanno prima circoscritto le fiamme e successivamente messo in sicurezza i locali. Fortunatamente, grazie alla subitanea allerta e al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, è stato scongiurato il peggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio alla Iperpneus a Forlì: fiamme e paura nella maxi officina di ricambi di penumatici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maxi incendio nella notte: esplosioni e fiamme