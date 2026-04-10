Maxi incendio nella notte | esplosioni e fiamme

Nella notte di venerdì 10 aprile si è verificato un vasto incendio in via della Guerrina, con esplosioni visibili nel cuore della notte. L’incendio si è sviluppato circa 45 minuti dopo la mezzanotte, dando luogo a fiamme che hanno interessato l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fronteggiare le fiamme e le esplosioni, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui danni.

Esplosioni nel cuore della notte e poi le fiamme. Circa 45 minuti dopo la mezzanotte di venerdì 10 aprile è divampato un grosso incendio in via della Guerrina. Le fiamme sono divampate in un capannone dell’area industriale. L'incendio e il crollo I pompieri hanno lavorato tutto la notte per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto Incendio a Domodossola, palazzina in fiamme nella notteIncendio in una palazzina nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio a Domodossola. Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Temi più discussi: Monza, maxi incendio nella notte: esplosioni e fiamme; Maxi incendio nella notte, in fiamme 800 rotoballe: vigili del fuoco al lavoro per ore; Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino; Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme nella notte in un’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per oreRogo a Campogalliano (Modena): le fiamme hanno interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole ... ilrestodelcarlino.it Maxi incendio nella notte, in fiamme 800 rotoballe: vigili del fuoco al lavoro per oreRogo in un deposito agricolo a Sogliano sul Rubicone, evitato il peggio: nessun ferito, ma lunghe operazioni di bonifica ancora in corso ... forli24ore.it Taurano, incendio in casa: anziana gravemente ustionata - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna x.com