In ricordo di Massimo Chiesa commozione e musica all' evento di Casa Lilla
Si è svolto un evento presso Casa Lilla dedicato a ricordare una persona che ha lasciato un segno tra amici e conoscenti. L'iniziativa ha combinato momenti di commozione e musica, creando un’atmosfera intima e raccolta. La partecipazione è stata numerosa, con interventi e ricordi condivisi da chi ha avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni. L’occasione ha rappresentato un’occasione per rendere omaggio a chi ha contribuito con la propria presenza e dedizione alla comunità.
Un pomeriggio in ricordo di una persona che ha lasciato un pezzo di sé a chiunque l’avesse conosciuto e curato. “In ricordo di Massimo Chiesa”, di scena ieri nel giardino di Casa Lilla (nucleo antico dell’ospedale), è stato un modo per ritrovarsi e fare il punto. Rispetto alla figura di Massimo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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