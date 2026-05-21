In ricordo di Massimo Chiesa commozione e musica all' evento di Casa Lilla

Si è svolto un evento presso Casa Lilla dedicato a ricordare una persona che ha lasciato un segno tra amici e conoscenti. L'iniziativa ha combinato momenti di commozione e musica, creando un’atmosfera intima e raccolta. La partecipazione è stata numerosa, con interventi e ricordi condivisi da chi ha avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni. L’occasione ha rappresentato un’occasione per rendere omaggio a chi ha contribuito con la propria presenza e dedizione alla comunità.

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Un pomeriggio in ricordo di una persona che ha lasciato un pezzo di sé a chiunque l’avesse conosciuto e curato. “In ricordo di Massimo Chiesa”, di scena ieri nel giardino di Casa Lilla (nucleo antico dell’ospedale), è stato un modo per ritrovarsi e fare il punto. Rispetto alla figura di Massimo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Al funerale di Achille Barosi la madre e gli amici cantano 'Perdutamente' di Achille Lauro Sullo stesso argomento Leggi anche: “In ricordo di Massimo Chiesa”: evento a Casa Lilla tra musica e testimonianze Pozzuoli, commozione e ricordo nel trigesimo di Fausto RispoliUna comunità raccolta, silenziosa e profondamente colpita trenta giorni fa ha dato l’ultimo saluto a Fausto Rispoli, scomparso alla vigilia del suo... Capitolo 1: Il dito medio a MeranoTutto è iniziato in un caldo weekend di dopo Ferragosto, nell'estate del 2023, a Merano. Io e la mia amica avevamo un bisogno viscerale di staccare la spina da un mondo fatto solo di stress e scadenze. Avevamo scelto un hot x.com In ricordo di Massimo Chiesa: evento a Casa Lilla tra musica e testimonianzeUn pomeriggio In ricordo di Massimo Chiesa. L'appuntamento è mercoledì 20 maggio, alle 17, a Casa Lilla (nucleo antico dell’ospedale). Si tratta di un evento - organizzato dal Dipartimento Salute me ... ilpiacenza.it Un pomeriggio in ricordo di Massimo Chiesa, redattore storico di Radio ShockUn pomeriggio In ricordo di Massimo Chiesa. L'appuntamento è mercoledì 20 maggio, alle 17, a Casa Lilla (nucleo antico dell'ospedale di Piacenza) per ... piacenzasera.it