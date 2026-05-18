In ricordo di Massimo Chiesa | evento a Casa Lilla tra musica e testimonianze
Mercoledì 20 maggio, alle 17, si svolgerà un evento presso Casa Lilla, nel nucleo antico dell’ospedale, dedicato a ricordare Massimo Chiesa. L’iniziativa prevede momenti musicali e testimonianze di persone che hanno conosciuto e collaborato con lui. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un ambiente storico, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria del protagonista. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è stato annunciato tramite comunicato ufficiale.
Un pomeriggio “In ricordo di Massimo Chiesa”. L'appuntamento è mercoledì 20 maggio, alle 17, a Casa Lilla (nucleo antico dell’ospedale).Si tratta di un evento - organizzato dal Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l'associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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