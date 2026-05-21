In più di trecento a giocare all' urban game Piacenza Svelata

Sabato 16 maggio si è svolto l’urban game “Piacenza Svelata” nel cortile di Palazzo Farnese, con la partecipazione di oltre 90 squadre composte da più di 300 persone. L’evento, ideato e organizzato dalla Otp Gea Orienteering, ha visto i partecipanti cimentarsi in una serie di prove all’interno del centro storico della città. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del bando “Piacenza 2030”. La manifestazione ha attirato un vasto pubblico di appassionati e curiosi.

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