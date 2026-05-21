In più di trecento a giocare all' urban game Piacenza Svelata

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio si è svolto l’urban game “Piacenza Svelata” nel cortile di Palazzo Farnese, con la partecipazione di oltre 90 squadre composte da più di 300 persone. L’evento, ideato e organizzato dalla Otp Gea Orienteering, ha visto i partecipanti cimentarsi in una serie di prove all’interno del centro storico della città. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo del bando “Piacenza 2030”. La manifestazione ha attirato un vasto pubblico di appassionati e curiosi.

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Più di 90 squadre, per un totale di oltre 300 partecipanti, sono state accolte nella splendida cornice del cortile di Palazzo Farnese sabato 16 maggio, per cimentarsi nell’urban game “Piacenza Svelata”, ideato ed organizzato dalla Otp Gea Orienteering grazie al contributo del bando "Piacenza 2030. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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