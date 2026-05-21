In fondo al cannocchiale già riaperto ecco i primi turisti in costume sotto il Tempio Voltiano
Nel parco vicino al lago, alcuni visitatori sono stati visti indossando costumi, mentre si trovavano davanti al Tempio Voltiano. Un cannocchiale aperto e in funzione permette di osservare la scultura e l’edificio storico. La presenza di persone in costume si è notata proprio in questa zona, dove il cannocchiale si affaccia sui Giardini a lago. La scena si svolge in un’area nota per il suo paesaggio e i monumenti storici del luogo.
Da una parte la bellezza del cannocchiale dei Giardini a lago che conduce, non solo con lo sguardo, al Tempio Voltiano. Dall'altra i turisti in costume alla luce del caldissimo sole di metà maggio. Complice la giornata decisamente estiva, gli amanti della tintarella non si sono fatti trovare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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