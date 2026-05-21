’In cammino con la Svizzera’ | l’ambasciatore visita l’Emilia
L’ambasciatore ha iniziato il suo percorso in Emilia con una passeggiata fino alla Basilica di San Luca, poi si è spostato al Tecnopolo di Bologna e ha concluso la giornata visitando la redazione locale de il Resto del Carlino. Durante gli spostamenti ha incontrato rappresentanti di diverse realtà del territorio e ha partecipato a incontri istituzionali e culturali. La visita si è svolta nel corso di una giornata dedicata a approfondire i rapporti tra la Svizzera e questa regione italiana.
Dalla camminata alla Basilica di San Luca al Tecnopolo di Bologna, fino alla visita nella redazione bolognese de il Resto del Carlino. Sono alcune delle tappe del progetto ’In Cammino con la Svizzera - Un ambasciatore’, che ha portato Roberto Balzaretti, ambasciatore di Svizzera in Italia, accompagnato dal console generale di Svizzera a Milano, Stefano Lazzarotto, a incontrare il vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, e il condirettore di Quotidiano Nazionale, Piero Fachin. Innovazione, sostenibilità e rapporti con l’Europa sono al centro delle discussioni che l’ambasciatore sta portando avanti. "L’obiettivo è chiaro – ha spiegato Balzaretti –: uscire dagli uffici, raccontare chi siamo e cosa facciamo, ma anche comprendere meglio i territori e il Paese che ci ospita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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