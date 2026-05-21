’In cammino con la Svizzera’ | l’ambasciatore visita l’Emilia

L’ambasciatore ha iniziato il suo percorso in Emilia con una passeggiata fino alla Basilica di San Luca, poi si è spostato al Tecnopolo di Bologna e ha concluso la giornata visitando la redazione locale de il Resto del Carlino. Durante gli spostamenti ha incontrato rappresentanti di diverse realtà del territorio e ha partecipato a incontri istituzionali e culturali. La visita si è svolta nel corso di una giornata dedicata a approfondire i rapporti tra la Svizzera e questa regione italiana.

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