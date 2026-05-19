L’ambasciatore di Svizzera in Italia Balzaretti in visita a Palazzo comunale

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, il Comune di Modena ha ospitato l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, presso il Palazzo Comunale. L’incontro si è svolto in modo informale e ha visto la presenza della vicesindaca Francesca Maletti, che ha ricevuto l’ambasciatore. La visita ha avuto l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e il confronto tra le due parti sul territorio modenese.

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Nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, il Comune di Modena ha accolto a Palazzo Comunale l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ricevuto dalla vicesindaca Francesca Maletti per un incontro informale dedicato alla conoscenza reciproca e al confronto con il territorio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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