L’ambasciatore di Svizzera in Italia Balzaretti in visita a Palazzo comunale

Martedì 19 maggio, il Comune di Modena ha ospitato l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, presso il Palazzo Comunale. L’incontro si è svolto in modo informale e ha visto la presenza della vicesindaca Francesca Maletti, che ha ricevuto l’ambasciatore. La visita ha avuto l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca e il confronto tra le due parti sul territorio modenese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui