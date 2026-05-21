Imputato per aver sottratto oltre 160mila euro al padre riceve una condanna a 4 anni

Un uomo di 51 anni di Nardò è stato condannato a quattro anni di reclusione e a pagare una provvisionale di 40mila euro. La sentenza riguarda l’accusa di peculato, per aver sottratto oltre 160mila euro dal patrimonio del padre, di cui era amministratore di sostegno. Il procedimento giudiziario si è concluso con questa decisione, che coinvolge l’imputato e la somma sottratta. La vicenda si è svolta nel tribunale locale, dove sono state ascoltate le testimonianze e valutate le prove presentate.

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NARDÒ - Quattro anni di reclusione e una provvisionale di 40mila euro: è questa la condanna inflitta a un 51enne di Nardò, accusato di peculato per essersi appropriato del patrimonio del padre, del quale era amministratore di sostegno.Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato avrebbe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro: commercialista nei guaiSono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi... Imputato per aver sottratto oltre 160mila euro al padre, riceve una condanna a 4 anniEmesso il verdetto per un 51enne di Nardò. Secondo l’accusa si sarebbe intascato i soldi del genitore, di cui era amministratore di sostegno, per scopi personali. A trascinarlo in giudizio la denuncia ... lecceprima.it Crac Divina Provvidenza da 500 mln, assolti tutti gli imputati: ribaltata la sentenza di primo gradoLa decisione della Corte d’appello di Bari. Nel 2020 il Tribunale di Trani aveva condannato gli imputati nel processo per il fallimento della congregazione Ancelle della Divina provvidenza l'ente reli ... msn.com