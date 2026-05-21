Il 21 maggio 2026, a Milano, è stato presentato un rapporto che evidenzia il ruolo centrale della cultura d’impresa come base per favorire innovazione, sostenibilità, inclusione e benessere nei contesti aziendali. L’indagine si concentra sulle caratteristiche della nuova managerialità e sulla sua influenza sulla competitività delle imprese. Sono state analizzate diverse realtà aziendali e le strategie adottate per integrare questi principi nelle pratiche quotidiane. Il documento fornisce dati e riflessioni su come le aziende stanno evolvendo in questa direzione.

Milano, 21 maggio 2026 – Innovazione, sostenibilità, inclusione e benessere organizzativo come pilastri della nuova managerialità e della competitività del sistema produttivo. Sono i temi al centro dell’evento finale ‘ Dalle competenze alla cultura d’impresa ’, tappa conclusiva del “Managerial Cultural Path” promosso da ‘4.Manager’ insieme a Digit’Ed e tenutosi oggi a Milano presso la 24ORE Business School. Il confronto ha evidenziato come le trasformazioni in atto – dall’intelligenza artificiale alla transizione sostenibile fino ai nuovi modelli organizzativi – stiano ridefinendo il ruolo della cultura d’impresa, sempre più determinante per la crescita del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imprese, 4Manager: "Cultura d’impresa infrastruttura fondamentale per l’innovazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Imprese, Trabucchi (Assonime): "Principio di derivazione è fondamentale per disciplina reddito d'impresa"

Imprese, 4Manager: Cultura d’impresa infrastruttura fondamentale per l’innovazioneSi è discusso di IA e innovazione, sostenibilità, inclusione e benessere organizzativo nella tappa conclusiva del percorso Managerial Cultural Path ... quotidiano.net

Cultura d’impresa sostenibile, premiate a Milano le 10 migliori realtà nazionali del Terzo settorePremiate a Milano le dieci migliori realtà nazionali del Terzo settore che si distinguono per la cultura d'impresa sostenibile ... vita.it