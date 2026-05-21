Impatto tremendo due persone portate d' urgenza in ospedale
Oggi mattina, poco dopo le 8, un incidente stradale si è verificato lungo via Nazionale a Mattarello. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha provocato il ferimento di due persone, entrambe trasportate in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi.
L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino di oggi, giovedì 21 maggio, quando a Mattarello, lungo via Nazionale, si è verificato un violentissimo schianto tra due auto, con il bilancio finale di due persone finite in ospedale, entrambe in codice rosso.Abbattuta un’insegnaL’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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