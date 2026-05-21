Le immersioni fondamentali per lo studio dei biologi marini si rivelano troppo costose per molte università, limitando così le ricerche sul campo. I fondi disponibili sono spesso insufficienti a coprire le spese delle escursioni subacquee necessarie per monitorare gli ecosistemi marini, mentre le preoccupazioni sul surriscaldamento globale incontrano resistenze tra alcuni finanziatori. Alle Maldive, i biologi marini non sono in vacanza, ma osservano direttamente i effetti della crisi climatica sui sistemi acquatici.

Alle Maldive non erano in vacanza, i biologi marini registrano la crisi climatica attraverso i cambiamenti negli ecosistemi marini. "Senza osservazione, la crisi climatica resta una guerra di opinioni. Sott’acqua invece lascia prove". Chiara Lombardi, ricercatrice Enea ed ecologa marina sperimentale, racconta a ilfattoquotidiano.it perché le immersioni sono parte della ricerca climatica. Monica Montefalcone e Muriel Oddenino erano alle Maldive per questo: leggere nel mare che studiavano da anni il cambiamento climatico che molti, sulla terraferma, continuano a trattare come un’opinione. Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Immersioni fondamentali per i biologi marini, ma troppo onerose per le università. I fondi? Chi lancia allarmi sul surriscaldamento non piace ai finanziatori”

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