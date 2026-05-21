Immersioni fondamentali per i biologi marini ma troppo onerose per le università I fondi? Chi lancia allarmi sul surriscaldamento non piace ai finanziatori
Le immersioni fondamentali per lo studio dei biologi marini si rivelano troppo costose per molte università, limitando così le ricerche sul campo. I fondi disponibili sono spesso insufficienti a coprire le spese delle escursioni subacquee necessarie per monitorare gli ecosistemi marini, mentre le preoccupazioni sul surriscaldamento globale incontrano resistenze tra alcuni finanziatori. Alle Maldive, i biologi marini non sono in vacanza, ma osservano direttamente i effetti della crisi climatica sui sistemi acquatici.
Alle Maldive non erano in vacanza, i biologi marini registrano la crisi climatica attraverso i cambiamenti negli ecosistemi marini. "Senza osservazione, la crisi climatica resta una guerra di opinioni. Sott’acqua invece lascia prove". Chiara Lombardi, ricercatrice Enea ed ecologa marina sperimentale, racconta a ilfattoquotidiano.it perché le immersioni sono parte della ricerca climatica. Monica Montefalcone e Muriel Oddenino erano alle Maldive per questo: leggere nel mare che studiavano da anni il cambiamento climatico che molti, sulla terraferma, continuano a trattare come un’opinione. Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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La tragedia dei sub italiani alle #Maldive recuperati i corpi delle ultime due connazionali, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. La squadra di speleo-sub finlandesi ha riportato a galla anche attrezzatura e telecamere: saranno fondamentali per l’inchiesta che facebook
Ma non è possibile che siano stati risucchiatidi Sara Gandolfi, inviata a Malè (corriere.it)Sami Paakkarinen, esperto sub-speleologo capace di scendere fino a 140 metri: A tali profondità è necessario un tipo di attrezzatura e un approccio diversiSami Paak x.com
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