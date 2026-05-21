Dal Sannio arrivano immagini che catturano l’attenzione: le Mainarde si stagliano con il loro profilo orografico tra il Molise e la Campania, offrendo uno spettacolo naturale di grande impatto. Le cime si elevano verso il cielo, creando un paesaggio che suscita sensazioni di quiete e meraviglia. La loro presenza si distingue per la bellezza e il silenzio che le caratterizzano, conferendo al territorio un fascino che dura nel tempo.

Le Mainarde destano bellezza, meraviglia e stupore, a cominciare dal paesaggio tutto intorno fino alle cime che innalzano in cielo, evocando pace e silenzio, segno indiscutibile di un fascino senza tempo. E infatti, solo chi ama la natura può immergersi con serietà e passione in tali paesaggi incontaminati, sapendo di poter incontrare qua e là timidi camosci, o di scovare tane di orsi, o ancora potersi imbattere in tracce di lupi. Chi ama la montagna non teme il bramito dei cervi in amore e insegue con la vista la scia diramata da aquile reali e falchi pellegrini e ancora coturnici in volo. Passeggiare tra le bellissime radure della spettacolare catena montuosa, profilo orografico della piccola regione molisana, vuol dire aprire cuore e vista a distese vallate che lasciano senza fiato, costellate di piccoli borghi e castelli arroccati. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: le Mainarde, il profilo orografico del Molise

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Immagini dal Sannio: le Carresi del Basso Molise, tradizionale rappresentazione del maggioIn Molise, terra dedita all’agricoltura e alle più radicate tradizioni, il mese del maggio rievoca caratteristiche tradizioni.

La Marchigiana dell’Alto Sannio: eccellenza gastronomica campana tra qualità, tradizione e territorio. #Sannio #Campania #Eccellenze #Food x.com