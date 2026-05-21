Il video elettorale della candidata consigliera finisce su La7 con i comici Luca e Paolo

Durante la puntata dello scorso 19 maggio di “DiMartedì” su La7, i comici Luca e Paolo hanno mostrato alcuni messaggi video di candidati alle elezioni comunali. Tra questi, anche un video elettorale di una candidata consigliera proveniente dal comune di Roccamonfina. Il video è stato trasmesso nel corso del talk show, che si occupa di temi politici e attualità, attirando l’attenzione del pubblico nazionale sulla campagna elettorale locale.

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