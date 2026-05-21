Il video elettorale della candidata consigliera finisce su La7 con i comici Luca e Paolo
Durante la puntata dello scorso 19 maggio di “DiMartedì” su La7, i comici Luca e Paolo hanno mostrato alcuni messaggi video di candidati alle elezioni comunali. Tra questi, anche un video elettorale di una candidata consigliera proveniente dal comune di Roccamonfina. Il video è stato trasmesso nel corso del talk show, che si occupa di temi politici e attualità, attirando l’attenzione del pubblico nazionale sulla campagna elettorale locale.
Roccamonfina e, in particolare, le elezioni comunali finiscono sulla tv nazionale. In occasione della puntata dello scorso 19 maggio di “DiMartedì”, talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, i comici Luca e Paolo si sono intrattenuti su alcuni messaggi video dei candidati di vari. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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