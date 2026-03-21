In memoria del Maestro Ennio Calabria Su Camera con Vista su La7 – Il video

Una nuova puntata di Camera con Vista, trasmissione condotta da Alexander Jakhnagiev e prodotta da Agenzia Vista, è andata in onda su La7 domenica alle 9. La trasmissione ha dedicato uno spazio al ricordo del Maestro Ennio Calabria. Il programma è disponibile anche in video e ripercorre la figura del compositore e il suo contributo artistico.

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in onda su La7 la domenica alle 09.40 e in replica il lunedì notte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. La sorprendente (e provocatoria) modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa «E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video Umberto Bossi, la proposta dei funerali di Stato e la scelta della famiglia per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: In memoria del Maestro Ennio Calabria. Su Camera con Vista su La7 II dietro le quinte del viaggio di Meloni a Tokyo su Camera con Vista su La7 – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in... Contenuti e approfondimenti su Maestro Ennio Calabria Discussioni sull' argomento Omaggio a Ennio Calabria: la Collezione Zubcevi a Roma; Omaggio a Ennio Calabria | la Collezione Zubcevi a Roma. In memoria del Maestro Ennio Calabria. Su Camera con Vista su La7(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev prodotta da Agenzia Vista, in ... notizie.tiscali.it Funerali del Maestro Ennio Calabria, l’applauso in ChiesaRoma, 5 marzo 2024 Le esequie del Maestro Ennio Calabria nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il grande artista si è spento il 1 di marzo 2024 pochi giorni prima di compiere 87 anni. Calabria è stato ... video.corriere.it Agenzia Vista. . In memoria del Maestro Ennio Calabria. Su Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la domenica alle 09.40 #jakhnagiev #CameraconVista facebook