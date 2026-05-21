Il turismo tra algoritmi e sostenibilità | sul lago le soluzioni per guardare al futuro

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 20 maggio si è tenuto a Villa Monastero di Varenna un incontro dedicato alla gestione del turismo e alle strategie per garantire una maggiore sostenibilità. L’evento, intitolato “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”, ha riunito rappresentanti di diverse realtà coinvolte nel progetto Interreg DQuaDLA. Al centro della discussione ci sono state le soluzioni tecnologiche, come gli algoritmi, per monitorare e regolare i flussi di visitatori, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate al turismo di massa nelle aree lacustri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha riscosso grande interesse l’evento “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”, tenutosi il 20 maggio a Villa Monastero di Varenna: un confronto tra partner e stakeholder coinvolti nel progetto Interreg DQuaDLA, che affronta le sfide poste dal turismo di massa nelle regioni di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Deloitte, focus sul turismo: food & beverage e sostenibilità le nuove sfide dell’hotellerie di lussoL’Italia si conferma il principale hub europeo dell’hotellerie di lusso secondo il 60% degli investitori.

Mercato Inter, novità sul futuro di Sommer: sono due le possibili soluzioni. Intanto avanza il nome del suo sostituto…di Redazione Inter News 24Mercato Inter, si aprono due strade per il futuro di Sommer.

Il turismo accessibile nell’era degli algoritmi: chi resta fuori?Il turismo accessibile nell’era degli algoritmi: chi resta fuori? Negli ultimi anni, l’ingresso di nuove tecnologie, e in particolare dell’intelligenza artificiale, sta cambiando profondamente il modo ... vita.it

L’Italia non è più sexy, il turismo è malato di algoritmi e selfie: si dovrebbe prenotare con sette anni d’anticipo per visitarla: l’intervista a Michil CostaMichil Costa è cortese, attento, elegante. Sembra essere amato da tutti. Lo capisci entrando con lui negli spazi dei suoi hotel: in cucina, in sala, tra i salotti della hall. Tutti lo salutano: ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web