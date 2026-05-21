Il turismo tra algoritmi e sostenibilità | sul lago le soluzioni per guardare al futuro

Lo scorso 20 maggio si è tenuto a Villa Monastero di Varenna un incontro dedicato alla gestione del turismo e alle strategie per garantire una maggiore sostenibilità. L’evento, intitolato “Il governo dei flussi turistici: attori e leve locali”, ha riunito rappresentanti di diverse realtà coinvolte nel progetto Interreg DQuaDLA. Al centro della discussione ci sono state le soluzioni tecnologiche, come gli algoritmi, per monitorare e regolare i flussi di visitatori, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate al turismo di massa nelle aree lacustri.

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