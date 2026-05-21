? Domande chiave Come può un ex convento diventare una comune contro la solitudine?. Perché Costanza considera la terza età simile a un'adolescenza?. Cosa scatena il conflitto tra l'irrequietezza di lei e la pigrizia di lui?. Come può l'illusione aiutare a gestire il peso degli anni che passano?.? In Breve Cast con Lucia Vasini, Paolo Hendel, Viola Lucio e Marco Maravecchio.. Regia di Emanuela Giordano e produzione AGIDI con firma di Franco Parenti.. Trama ispirata al romanzo di Lidia Ravera e Emanuela Giordano.. Spettacolo in scena fino al 7 giugno presso il teatro.. Lidia Ravera trasforma la paura del tempo che passa in una sfida collettiva con lo spettacolo Il Terzo Tempo, in scena fino al 7 giugno, che esplora il confine tra l’energia dell’adolescenza e la saggezza della maturità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Terzo Tempo: la sfida di Lidia Ravera contro il peso degli anni

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