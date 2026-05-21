Il terzo Murdoch, James, figlio minore di uno dei più noti imprenditori nel settore dei media, è da tempo coinvolto in una disputa con il padre. Recentemente, sono emerse tensioni pubbliche tra i due, con James che ha preso decisioni contrarie alla volontà paterna. La relazione tra i due ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal figlio in occasione di eventi pubblici. La situazione si sviluppa in un momento in cui le attività familiari nel settore dei media sono sotto scrutinio.

Il figlio minore del più potente imprenditore nei media è da tempo in rotta col padre, e ora ha fatto un grosso acquisto nel settore James Murdoch, figlio del più potente imprenditore del mondo nel settore dei media, Rupert Murdoch, ha acquistato circa la metà del gruppo editoriale statunitense Vox Media. L’accordo per l’acquisto vale più di 300 milioni di dollari e comprende la storica rivista New York Magazine, il sito di informazione Vox e tutta la rete di podcast del gruppo, alcuni dei quali di grande successo negli Stati Uniti. Con questa acquisizione James Murdoch ha detto di voler rafforzare l’influenza di Lupa System, la sua società, nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento, ovvero quello in cui ha lavorato per tutta la vita nell’azienda del padre, col quale però da alcuni anni ha profonde divergenze di vedute. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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