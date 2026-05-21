IL TEMPO ORE 9 - Noi e gli altri su carta Oplà sparite Modena e Firenze

Questa mattina, le prime pagine di diversi quotidiani nazionali non riportano notizie riguardanti l'attacco terroristico avvenuto a Modena né l'arresto di un giovane sospettato di ideologia estremista a Firenze. Le testate principali, tra cui Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, Domani, Fatto Quotidiano e Il Messaggero, si concentrano su altri argomenti e non dedicano spazio agli eventi legati alla sicurezza. La mancanza di riferimenti evidenzia una scelta editoriale che non include questi episodi nelle prime pagine di questa mattina.

Guardate che meraviglia. Sulle prime pagine di Corsera, Stampa, Repubblica, Domani, Fatto e Messaggero non compare nessun richiamo né all'atto di terrorismo di Modena né all'arresto del mini-jihadista a Firenze. La prima questione è ormai stata archiviata dai media “accoglienti” (“auto sulla folla”, “disagio psichico”, e via spostando l'attenzione dal cuore del problema); mentre la seconda non è nemmeno stata presa in considerazione. Nella morra della sinistra (politica e mediatica) la propaganda e la narrazione vincono sempre sui fatti: anche a costo di negare la realtà e di non vedere rischi letteralmente esiziali. La rassegna stampa... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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