Il talento pronto a lasciare La frase i sogni l’offerta Fortini verso la Premier Ora le fasce sono un tetris
Un giovane calciatore ha attirato l’attenzione di un club di Premier League, con un’offerta concreta e un sogno di trasferirsi in Inghilterra. Il giocatore ha un tatuaggio di Wembley e punta alla massima serie britannica, mentre le trattative tra le due parti si stanno complicando, con le fasce dei ruoli che diventano un vero e proprio puzzle. La situazione riflette un momento di passaggio per il talento, che potrebbe lasciare la squadra attuale a breve.
C’è Wembley tatuato sul braccio e la Premier in testa. Per questo l’interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini non può essere considerato una semplice suggestione di mercato. Il club inglese segue da oltre un mese il terzino della Fiorentina e nelle ultime settimane ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, senza però interpellare la società viola. Una pista che fino a pochi giorni fa, da chi la sta monitorando, veniva definita "caldissima" anche se molto dipenderà dalle future scelte tecniche delle Cherries: a fine stagione Marco Rose prenderà il posto di Iraola e sarà lui a decidere se affondare il colpo sul classe 2006. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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