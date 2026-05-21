Il sorpasso Sondaggi il dato è clamoroso | numeri che cambiano tutto

I sondaggi recenti mostrano un cambiamento significativo nel panorama politico, con il centrosinistra che si posiziona leggermente avanti rispetto al centrodestra. La differenza tra le due coalizioni è sottile, ma il dato è considerato rilevante, considerando la volatilità degli orientamenti degli elettori. La situazione rimane fluida, con continui spostamenti nelle preferenze che rendono difficile prevedere con certezza l’esito delle prossime consultazioni. I numeri indicano una fase di transizione, caratterizzata da variazioni frequenti nelle intenzioni di voto.

Il centrosinistra torna in vantaggio sul centrodestra, anche se di misura, in un quadro politico che conferma l’estrema volatilità degli equilibri elettorali. L’ultimo sondaggio politico mostra infatti uno scarto ridotto tra i due schieramenti e una competizione sempre più serrata tra le principali forze in campo. A colpire è anche la riduzione della distanza tra i due partiti maggiori: Fratelli d’Italia e Partito Democratico. La formazione guidata da Giorgia Meloni si attesta al 26,6%, mentre i dem raggiungono il 21,7%, confermandosi seconda forza politica ma con un distacco ormai meno marcato rispetto al passato. Secondo il rilevamento Emg per Tg3 Linea Notte, il quadro generale evidenzia una fase di rallentamento per il partito di governo, che negli anni scorsi aveva superato stabilmente la soglia del 30%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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