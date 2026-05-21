A un mese dal femminicidio di Adriana Mazzanti, le persone si sono ritrovate in piazza Pace per ricordarla. Durante l'iniziativa, sono stati esposti alcuni panni sporchi, simbolo della loro protesta. La manifestazione ha coinvolto cittadini che hanno condiviso momenti di solidarietà e vicinanza, sottolineando il bisogno di affrontare il tema della violenza contro le donne. La partecipazione è stata significativa e ha visto la presenza di diverse generazioni.

’I panni sporchi li portiamo in piazza. A un mese dal femminicidio di Adriana, per nominare la violenza e costruire prevenzione ’: è il titolo dell’evento in programma oggi in piazza Pace alle 18 per ricordare Adriana Mazzanti (nella foto), uccisa a Torre Verde di Trebbo nello scorso aprile, in casa, dal marito Mauro Zaccarini, che poi si è tolto la vita. L’iniziativa è promossa dalle realtà aderenti allo Spazio Nausicaa: Vola Vola, La Venenta società cooperativa sociale, Rose Rosse, Falling Book e Status Equo. Nel corso dell’iniziativa ci sarà un momento di apertura; un gesto collettivo di memoria; la lettura pubblica di alcune frasi da rovesciare: non "raptus" ma violenza; non "gelosia", ma controllo; non "tragedia privata", ma femminicidio, e brevi interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo di Adriana Mazzanti in piazza Pace

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