Il PSG cerca il portiere del futuro | mirino anche su Svilar
Il Paris Saint-Germain sta lavorando per riorganizzare la propria rosa di portieri in vista della prossima stagione. Tra le varie opzioni prese in considerazione, il club ha messo nel mirino il portoghese Diogo Costa, considerato un obiettivo prioritario per il calciomercato estivo. Oltre al portoghese, il club ha anche mostrato interesse per il portiere belga Svilar, valutato come possibile alternativa o complemento alla rosa attuale. La società sta studiando le prossime mosse per rafforzare il reparto tra i pali.
Il Paris Saint-Germain ha avviato una profonda pianificazione strategica per ridisegnare la gerarchia dei propri portieri in vista della prossima stagione, mettendo nel mirino il portoghese Diogo Costa come obiettivo prioritario per la sessione estiva di calciomercato. Nonostante il rendimento in netta crescita mostrato da Matvey Safonov nell’ultimo periodo, i vertici del club francese sono intenzionati a investire in modo massiccio per assicurarsi un profilo di respiro internazionale capace di blindare la porta parigina per i prossimi anni. La trattativa principale si concentra sull’estremo difensore del Porto, per il quale sono già stati... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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