Il PSG cerca il portiere del futuro | mirino anche su Svilar

Il Paris Saint-Germain sta lavorando per riorganizzare la propria rosa di portieri in vista della prossima stagione. Tra le varie opzioni prese in considerazione, il club ha messo nel mirino il portoghese Diogo Costa, considerato un obiettivo prioritario per il calciomercato estivo. Oltre al portoghese, il club ha anche mostrato interesse per il portiere belga Svilar, valutato come possibile alternativa o complemento alla rosa attuale. La società sta studiando le prossime mosse per rafforzare il reparto tra i pali.

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