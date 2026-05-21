Il 21 maggio 1876, all’Ospedale San Matteo di Pavia, Edoardo Porro eseguì il primo parto cesareo con una tecnica innovativa. Si trattò di un intervento che, in quell’epoca, rappresentò una svolta significativa nel campo dell’ostetricia e della chirurgia. La procedura coinvolse un taglio cesareo eseguito con un metodo che avrebbe influenzato le pratiche mediche successive. Sono passati 150 anni da quell’evento, celebrato quest’anno come una tappa importante nella storia della medicina.

Pavia, 21 maggio 2026 – Sono trascorsi 150 anni dal primo taglio cesareo con tecnica innovativa eseguito a Pavia da Edoardo Porro, un intervento che segnò una svolta decisiva nella storia dell’ostetricia e della chirurgia moderna. Il 21 maggio 1876, all’ Ospedale San Matteo di Pavia, il primario di ostetricia, operò con successo Giulia Cavallini. In un’epoca in cui il taglio cesareo era associato a una mortalità materna drammaticamente elevata, spesso superiore al 70-80%, a causa di emorragie e infezioni post-operatorie, Porro scelse una soluzione allora rivoluzionaria: eseguire il taglio cesareo e procedere immediatamente con l ’asportazione dell’utero e delle ovaie (amputazione utero-ovarica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il primo parto cesareo della storia 150 anni fa all’Ospedale San Matteo di Pavia

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Come avviene davvero un parto cesareo

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