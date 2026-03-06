Una donna scrive di avere ancora dolore nella zona della cicatrice del cesareo, a sette mesi dal parto. Riporta che il fastidio si manifesta soprattutto durante sforzi o quando tiene in braccio il bambino per un periodo prolungato. La sua richiesta è rivolta a capire se questa condizione sia normale. La sua testimonianza riguarda un episodio recente e specifico legato all’esperienza post-partum.

Buongiorno dottoressa, dopo il parto (cesareo) avvenuto 7 mesi fa, ho ancora dolore nella zona della cicatrice, soprattutto quando faccio sforzi o tengo in braccio il bambino a lungo. L’ecografia della parete addominale non mostra ernie. È possibile che ci siano aderenze interne che non si vedono facilmente? In questi casi si interviene o si aspetta? La ringrazio per la risposta. Buongiorno signora, il dolore sulla zona della cicatrice dopo sette mesi dal cesareo può essere dovuto a aderenze, cicatrice fibrotica, irritazione dei nervi. In questo senso è importante eseguire una visita ginecologica con ecografia transvaginale. Sarebbe anche utile un’ecografia della cicatrice. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “A 7 mesi dal parto mi fa ancora male la zona della cicatrice del cesareo: è normale?”

"A più di un anno dal cesareo continuo a sentire tensione sulla cicatrice: è normale?"

