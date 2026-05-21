Il Politeama Il sogno di tutti
Il teatro Politeama rappresenta un obiettivo concreto per chi desidera vederlo riaprire. Una persona ha dichiarato che il suo desiderio principale attualmente è vedere di nuovo aperto questo teatro, ritenendolo una cosa realizzabile e importante. La riapertura del teatro è vista come un passo possibile e concreto, senza riferimenti ad altri obiettivi o motivazioni. La priorità indicata riguarda esclusivamente il ritorno alla normalità di questa struttura culturale.
4) Il sogno nel cassetto "Per cosa vorrei essere ricordata? Adesso come prima cosa penso alla riapertura del teatro Politeama perché è una cosa che si può fare. Per la verità ce ne sono tanti di sogni nel cassetto e di progetti da realizzare per migliorare Viareggio. Ad esempio l’ex Caprice e anche il Vasco Zappelli che è un centro polivalente al Varignano da riqualificare e da far rivivere nel quartiere. Io credo sia però importante essere ricordati per i rapporti con le persone, lasciare il segno all’interno di una comunità; ricostruire città accessibile che eroghi servizi alle persone. Ma più di tutto vorrei essere ricordata non come sindaca, ma come una squadra". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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