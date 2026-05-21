Il Politeama Il sogno di tutti

Il teatro Politeama rappresenta un obiettivo concreto per chi desidera vederlo riaprire. Una persona ha dichiarato che il suo desiderio principale attualmente è vedere di nuovo aperto questo teatro, ritenendolo una cosa realizzabile e importante. La riapertura del teatro è vista come un passo possibile e concreto, senza riferimenti ad altri obiettivi o motivazioni. La priorità indicata riguarda esclusivamente il ritorno alla normalità di questa struttura culturale.

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4) Il sogno nel cassetto "Per cosa vorrei essere ricordata? Adesso come prima cosa penso alla riapertura del teatro Politeama perché è una cosa che si può fare. Per la verità ce ne sono tanti di sogni nel cassetto e di progetti da realizzare per migliorare Viareggio. Ad esempio l’ex Caprice e anche il Vasco Zappelli che è un centro polivalente al Varignano da riqualificare e da far rivivere nel quartiere. Io credo sia però importante essere ricordati per i rapporti con le persone, lasciare il segno all’interno di una comunità; ricostruire città accessibile che eroghi servizi alle persone. Ma più di tutto vorrei essere ricordata non come sindaca, ma come una squadra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il Politeama. Il sogno di tutti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marco Belinelli: "Il mio sogno diventerà di tuttiQuesto testo sintetizza il percorso di Marco Belinelli raccontato attraverso un docufilm che tratteggia le sue origini, i sacrifici familiari, i... “Tutti i i Sogni ancora in volo”: Massimo Ranieri torna sul palco del Politeama GenoveseDopo il successo di novembre, Massimo Ranieri torna sul palco del Politeama Genovese sabato 9 maggio con “Tutti i i Sogni ancora in volo”, una nuova... Al Politeama. Talenti on stage. Ecco il SognoCantano, ballano, recitano: per una volta il grande palcoscenico del Politeama sarà tutto per loro. Trenta stelle per far brillare un sogno: l’incanto e la fantasia di Alice nel paese delle ... lanazione.it Il secolo del Politeama La Tosca leggendariaOra ’un si va più a Firenze, Firenze gli’ha venire a Prato!. In questa eclamazione di uno spettatore, riportata dalle cronache dell’epoca, c’erano tutta la soddisfazione, la gioia e l’orgoglio della ... lanazione.it