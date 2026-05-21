Il parcheggio di via Sicilia è un maxi affare | vi svelo i retroscena dei 160 posti d' oro
Il parcheggio di via Sicilia si presenta come un grande spazio di oltre 6.000 metri quadrati, con 160 posti auto distribuiti tra il piano terra e il primo sottostrada. Situato in un’area molto richiesta, vicino alla stazione ferroviaria di Fontivegge, rappresenta un punto di interesse per la domanda di spazi di sosta. La struttura, originariamente privata e destinata all’uso pubblico, si trova in una posizione strategica, ma ha subito le conseguenze di una crisi che ne ha influenzato il destino.
Un’autorimessa privata ad uso pubblico da oltre 6.000 metri quadrati, 160 posti auto tra piano terra e primo sottostrada, in una posizione che fa molta gola in un’area “avara” di parcheggi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Fontivegge e, tuttavia, un destino segnato dalla crisi. Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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