Il parcheggio di via Sicilia è un maxi affare | vi svelo i retroscena dei 160 posti d' oro

Il parcheggio di via Sicilia si presenta come un grande spazio di oltre 6.000 metri quadrati, con 160 posti auto distribuiti tra il piano terra e il primo sottostrada. Situato in un’area molto richiesta, vicino alla stazione ferroviaria di Fontivegge, rappresenta un punto di interesse per la domanda di spazi di sosta. La struttura, originariamente privata e destinata all’uso pubblico, si trova in una posizione strategica, ma ha subito le conseguenze di una crisi che ne ha influenzato il destino.

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