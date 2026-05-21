Venerdì 22 maggio 2026, alle 16:10, torna l’appuntamento con la soap opera di Rai 1, in onda dal 2015. La puntata si concentra sui personaggi principali e le loro vicende quotidiane. Tra gli eventi in programma, un gesto a sorpresa di un personaggio femminile, che si svolge nel corso della puntata. La trama si sviluppa attraverso le interazioni tra i protagonisti, senza coinvolgimento di altri elementi esterni.

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 174. Ecco le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026 Nella puntata precedente di giovedì 21 maggio. Giovedì 21 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Delia si propone come modella della “nuova divisa” delle Veneri che omaggerà il Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 22 maggio 2026: il gesto a sorpresa di Adelaide

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